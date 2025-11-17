Esslinger Innenstadt: Der Verkehr muss draußen bleiben – Für Weihnachtsmarkt gesperrt

1 Ähnlich wie im vergangenen Jahr dürfte auch der Aufbau des diesjährigen Mittelalter- und Weihnachtsmarkts ablaufen. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Schon vor dem Beginn des Mittelalter- und Weihnachtsmarkts wird die Esslinger Innenstadt ab Montag, 17. November, wegen des Aufbaus für den Verkehr gesperrt.











Link kopiert

Die Esslinger Innenstadt ist während des Aufbaus und anschließend während des Marktgeschehens des Mittelalter- und Weihnachtsmarkts für alle Fahrzeuge gesperrt. Diese Regelung beginnt an diesem Montag, 17. November, wenn der Aufbau am Postmichelbrunnen, am Kleinen Markt und bereits teilweise am Marktplatz beginnt.

Auf dem größeren Teil des Marktplatzes, dem Hafenmarkt sowie auf dem Rathausplatz wird der Aufbau der Stände ab Dienstag, 18. November, beginnen.

Die Sperrung der Innenstadt für alle Fahrzeuge bleibt darüber hinaus während des Marktes bis zum Ende des Abbaus am 23. Dezember bestehen.

Bestimmte Gruppen genießen Sonderrechte

Außerhalb der Öffnungszeiten des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes, der vom 25. November bis zum 22. Dezember seine Pforten öffnet, dürfen nur bestimmte Gruppen in den Innenstadtbereich einfahren. Dazu zählen Bewohnerinnen und Bewohner, der Radverkehr, Schwerbehinderte mit blauem Ausweis, Lieferverkehr und Taxen.

Wenn alles klappt, wird der Esslinger Marktplatz bald wieder voller Buden und Fahrgeschäften sein wie 2024. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Weil durch das Marktgeschehen Parkmöglichkeiten für die Bewohner in der Altstadt wegfallen, gelten laut der Stadtverwaltung ab Montag, 17. November, die Bewohnerausweise der Gebiete A,B,D,M und R auch für die Bewohnerparkplätze und Kurzzeitparkplätze in den jeweils anderen Bewohnerparkgebieten untereinander sowie zusätzlich in den Gebieten E,F und S.

Davon ausgenommen sind die Bewohnerparkgebiete, die nicht in der Innenstadt liegen, zu diesen zählen die Gebiete C,K,L,N und W. Laut der Kommune sind die betroffenen Bewohner über diese Regelungen informiert worden.