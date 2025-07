Esslinger Innenstadt: Asia-Restaurant und Spa ziehen in Qbus am Bahnhof

Asia-Restaurant und Spa ziehen in Qbus am Bahnhof

1 Das Qbus an der Berliner Straße in Esslingen füllt sich: Ein Gastro-Betrieb und ein Wellness-Anbieter ziehen ein. Foto: Roberto Bulgrin

Lange wurde nach weiteren Mietern gesucht: Nun schließen sich die Lücken im Qbus am Esslinger Bahnhof. Ein Asia-Restaurant und ein Spa sollen einziehen.











Lange gesucht – endlich gefunden: Die Lücken im Qbus an der Berliner Straße in Esslingen schließen sich. Für die noch leer stehenden Flächen in dem Wohn- und Geschäftszentrum in unmittelbarer Bahnhofsnähe wurden ein Gastrobetrieb und ein Wellness-Anbieter gefunden, teilt Aleksandra Boländer von der LBBW Immobilien als Bauherrin und Projektentwicklerin mit. Als weiterer Schritt soll das Parkhaus saniert werden.

In die Flächen mit Außenbereich im Erdgeschoss zum Bahnhof hin zieht das auf asiatische Fusionsküche und Sushi spezialisierte „Sumino“ ein. Der Gastro-Betrieb unterhält bereits Restaurants in Kirchheim, Göppingen und Asperg und möchte nun auch Esslingen kulinarisch bereichern. Wann Eröffnung ist, steht noch nicht fest. Derzeit werden laut Aleksandra Boländer die Vorbereitungen für die Ausbauarbeiten getroffen.

Eine Wellness-Oase im Esslinger Qbus

Nicht nur kulinarische Freuden soll es künftig im Qbus geben. Auch Wellness-Freunde sollen in dem Gebäude bald auf ihre Kosten kommen. „Auf über 700 Quadratmetern entsteht ein DaySpa Wellness-Erlebnis mitten in der Stadt – das neue MySpa“, heißt es vonseiten der LBBW. Sauna, Whirlpool und mehr soll es geben. Der Anbieter unterhält bereits einen Betrieb am Löwentor in Stuttgart. Die neue Filiale im Erdgeschoss des Qbus nur wenige Schritte von dem künftigen asiatischen Restaurant entfernt soll noch in diesem Jahr eröffnen.

Parkaus im Qbus trotz Bauarbeiten geöffnet

Mit den beiden neuen Mietern seien rund 98 Prozent der Gesamtfläche im Qbus vermietet, sagt die LBBW. In einem nächsten Schritt werde das Parkhaus bei laufendem Betrieb saniert. Vorgesehen sind optische Verbesserungen, Vorbereitungen für ein neues Sicherheitskonzept und technische Neuerungen. Das Parkhaus werde während der Bauarbeiten geöffnet und nutzbar bleiben. Auch der von der LBBW Immobilien beauftragte Sicherheitsdienst bleibe vor Ort.

Das Qbus ist zwischen der Neuen Weststadt und der Esslinger Altstadt auf dem ehemaligen Gelände des Zentralen Omnibus Bahnhofs (ZOB) entstanden. Im Erdgeschoss ist eine Mischung aus Gastronomie und Einzelhandel vorgesehen, in den oberen Etagen sind Wohneinheiten und Büros untergebracht.