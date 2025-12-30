Esslinger Inklusionsprojekt: Im Doppel sind sie nicht nur im Tischtennis unschlagbar

Im Doppel sind sie nicht nur im Tischtennis unschlagbar

1 Beim Turnier im Dezember freuten sich Otto Huissel und Erika Synovzik (Mitte vorn) mit den Teams über ein gelungenes Projekt Foto:

Sport lebt nicht nur vom Leistungsgedanken. Die Lebenshilfe und der TTC Esslingen beweisen seit drei Jahrzehnten, dass Zusammenhalt stark macht.











Link kopiert

Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist es nicht immer einfach, die Freizeit so zu gestalten, wie sie es gerne wollen. Häufig fehlt es an entsprechenden Angeboten, oft sind die Hürden allzu hoch. Die Lebenshilfe Esslingen will Hindernisse mit ihren offenen Hilfen aus dem Weg räumen. Familien mit behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen können aus einer Vielzahl von Angeboten wählen, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Vieles von dem, was die Bereichsleiterin Erika Synovzik und ihr Team übers Jahr anbieten, ist nicht mehr wegzudenken – wie das gemeinsame Training mit den Aktiven des Tischtennis-Clubs TTC Esslingen, das jedes Jahr mit einem Turnier seinen Höhepunkt erlebt. Seit drei Jahrzehnten wird diese Kooperation gepflegt. Nun legen Erika Synovzik und der langjährige TTC-Vizevorstand Otto Huissel die Arbeit in jüngere Hände. Und sie sind überzeugt, dass ihr Projekt auch unter neuer Federführung eine gute Zukunft haben wird.