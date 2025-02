Esslinger Initiative „Innenstadt-Liebe“: Charme-Offensive für eine attraktive Einkaufsstadt

1 Mit vielen großen und kleinen Ideen erfüllt Andrea Menze ihr Konzept der „Innenstadt-Liebe“ ständig mit neuem Leben. Foto: Roberto Bulgri/n

Die Entwicklungen in der Esslinger Innenstadt bereiten vielen Menschen Sorge. Andrea Menze möchte mit ihrer Initiative „Innenstadt-Liebe“ positive Zeichen setzen. Auch wenn die Unterstützung noch ausbaufähig ist, will die Modehändlerin am Ball bleiben.











Die Esslinger Innenstadt hat schon bessere Zeiten gesehen. Eine ganze Reihe unverwechselbarer Geschäfte hat in jüngerer Zeit die Segel gestrichen. Vielen bereitet das Sorge – auch die Modehändlerin Andrea Menze findet solche Entwicklungen bedenklich. Doch sie mag es beim Lamento nicht belassen, sondern lieber mit ihrer Boutique Paulette am Postmichelbrunnen ihren Beitrag leisten, damit die Innenstadt attraktiver wird. Vor Jahresfrist hat Andrea Menze ihr Projekt „Innenstadt-Liebe“ gestartet. Eigentlich hatte sie auf mehr Unterstützung gehofft, doch sie lässt sich vom verhaltenen Interesse mancher Kolleginnen und Kollegen nicht entmutigen. Denn sie ist überzeugt: „Jeder muss seinen Beitrag leisten, damit wir auch in Zukunft eine attraktive Innenstadt haben.“