Esslinger in Paris: Heimatbesuch in besonderer Mission

Heimatbesuch in besonderer Mission

Esslinger in Paris

1 Fünf Esslinger im Grand Palais, von links: Axel Ganz, Pierre Puppatti, Dimitri Zweigle, Leon Kutsyi und Ira Ziegler. Foto: /oh

Pierre Puppatti war mit weiteren Esslingern als Volunteer bei den Olympia-Fechtwettbewerben und kehrt als Kampfrichter zu den Paralympics nach Paris zurück.











Pierre Puppatti stammt aus Paris. Seit ein paar Jahren lebt er in Esslingen. „Ich habe meine Heimatstadt kaum wiedererkannt“, sagt er, nachdem er aus der französischen Metropole für ein paar Tage zurückgekehrt ist. Es sind ausschließlich positive Erlebnisse, von denen er berichtet. Demnächst geht es wieder nach Paris, in einer etwas anderen Mission. Puppatti, der Fecht-Abteilungsleiter der SV 1845 Esslingen, war gemeinsam mit vier seiner Vereinsmitglieder bei den Olympischen Spielen als Volunteer im Einsatz. Bei den in der kommenden Woche beginnenden Paralympischen Spielen wird er als Kampfrichter dabei sein. Udo Ziegler wird dort als Turnierleiter fungieren, sein Sohn Kai und Marc Florenski reisen als Volunteers mit.