Esslinger Illustrator über KI: Wird die KI zum Jobkiller für Kreative?
Der Feuersee, frei von KI – vom Esslinger Illustrator Florian Bayer Foto: Florian Bayer

Wie viele Kunstschaffende fürchtet Florian Bayer, dass seine Arbeit durch KI ersetzt wird. Er hat ein Buch zu „Potenzialen der Illustration in Zeiten der KI“ veröffentlicht.

Durch künstliche Intelligenz (KI) generierte Bilder sind allgegenwärtig. Bei Fotografen, Illustratoren und Bildenden Künstlern geht die Angst um, Aufträge an die maschinelle Billigkonkurrenz zu verlieren, die innerhalb von Sekunden Fotos, Bilder und Zeichnungen schaffen kann. Wird die KI zum Job-Killer für Kreative? Der Esslinger Illustrator Florian Bayer, der preisgekrönte Porträts, Bild-Reportagen und -Geschichten für Zeitungen, Magazine und Bücher gestaltet, macht sich in einem kleinen Buch Gedanken über „Potenziale der Illustration in Zeiten der KI“. In der Einleitung schreibt Bayer, der als Professor im Bereich Visuelle Kommunikation an der Stuttgarter Merz Akademie lehrt: „Wir erleben einen Umbruch in der visuellen Kunst, wie es ihn nur selten gab.“

