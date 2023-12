Hotel am Neckar-Forum Esslingen: Noch nicht eröffnet – aber online schon bestens bewertet

1 351 Bewertungen, erstes Haus am Platz: Bei Tripadvisor stand das Leonardo Hotel schon vor dem ersten Gast an der Spitze. Foto: oh

Auf Online-Portalen wird das neue Leonardo Hotel am Esslinger Neckar-Forum schon bewertet, obwohl es noch keinen einzigen Gast gesehen hat: Es wird erst am 10. Januar eröffnet. Was die Hotelkette dazu sagt.











Knut J. ist so was von begeistert: „Rundum perfekt“ sei der Aufenthalt gewesen. Wolfram L. fand’s ebenfalls „perfekt“, er gibt ebenfalls die Höchstnote. Und so geht es weiter: „Großartig“, „Immer wieder gern zu Gast“ – eine Salve an Lobeshymnen. Eine homöopathische Dosis Wasser tröpfelt freilich auch in den Wein, in Summa aber reicht es zur stolzen Gesamtnote 4,0 – dem Spitzenplatz im Ranking: „Nr. 1 von 15 Hotels in Esslingen am Neckar“, heißt es ausdrücklich. Dumm nur, dass das erste Haus am Platz noch gar nicht existiert.