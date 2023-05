1 Hotelmanagerin Tanja Pielich und Esslingen-live-Chef Johannes Schneiderhan gewähren einen Blick in die Zukunft des Hotels. Foto: Roberto Bulgri/n

Seit Januar 2020 ist das Hotel Park Consul am Esslinger Neckar-Forum geschlossen, die Leonardo-Hotelgruppe steht als künftiger Betreiber schon lange fest. Doch die geplante Wiedereröffnung im Sommer muss nun auf die Weihnachtszeit verschoben werden.















Link kopiert

Zum Jahresende 2020 waren im Hotel Park Consul am Esslinger Neckar-Forum die Lichter ausgegangen: Die Betreiber mussten Insolvenz anmelden, die Zukunft des Viereinhalb-Sterne-Hotels war lange Zeit in der Schwebe. Doch im Februar 2022 verzogen sich die dunklen Wolken über dem markanten Gebäude am Rand der östlichen Altstadt – mit der Leonardo-Hotelgruppe fand sich ein neuer Betreiber, der das Haus wieder in die Erfolgsspur bringen möchte. Rasch zeigte sich jedoch, dass sich der zunächst geplante Wiedereröffnungstermin im vergangenen Jahr nicht halten lassen würde – Sommer 2023 rückte in den Fokus. Mittlerweile ist klar, dass es auch bei diesem Termin nicht bleiben wird. Nun streben die neuen Betreiber die Wiedereröffnung zum Weihnachtsmarkt 2023 an. Dann soll es mit neuem Konzept in neu gestalteten Räumen endgültig in die Vollen gehen.