Die Wiedereröffnung des Esslinger Hotels Park Consul verzögert sich weiter – das kostet die Stadt nicht nur Übernachtungskapazitäten, sondern auch bares Geld. Das ist in Zeiten, in denen die Stadt jeden Cent umdreht, doppelt bitter.















Das Warten auf das Comeback des Hotels am Esslinger Neckar-Forum geht weiter. Ende 2020 waren dort die Lichter ausgegangen – seither hofft man in Esslingen auf einen raschen Neubeginn. Interessenten soll es einige gegeben haben – den Zuschlag erhielt im Frühjahr 2022 die Leonardo-Hotelgruppe, der man zugetraut hatte, das Viereinhalb-Sterne-Hotel am östlichen Rand der Altstadt rasch wieder auf Kurs zu bringen. Die Stadt muss ein lebhaftes Interesse daran haben, dass es endlich weitergeht: 151 Hotelzimmer in attraktiver Lage, die derzeit nicht zur Verfügung stehen, fördern nicht gerade das Bemühen, mehr auswärtige Gäste für Esslingen zu interessieren. Und dann sind da noch die Unterhaltskosten für das leer stehende Gebäude und die ausbleibende Pacht, die den Etat der Kultur- und Kongressgesellschaft Esslingen live und damit indirekt auch den Stadtsäckel stark belasten.