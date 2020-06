1 Dreieinhalb Jahre lang leitete Birgit Bosse das Hotel Park Consul in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Birgit Bosse verlässt das „Park Consul“ nach 14 Jahren schweren Herzens. Sie sagt: „Die Corona-Phase war schrecklich.“

Esslingen - Abschied zu nehmen, ist nie leicht. Vor allem dann nicht, wenn man viele Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat und sich zu 100 Prozent damit identifiziert. So wie Birgit Bosse. Seit 14 Jahren arbeitet sie im Hotel Park Consul in Esslingen. Eine ungewöhnlich lange Zeit in der Hotelbranche. Normalerweise wechselt man in diesem Gewerbe seinen Arbeitgeber öfter. Nicht so Birgit Bosse. Sie hänge eben sehr an dem Haus, erzählt sie. 2017 wurde sie zur Hoteldirektorin befördert. Heute, dreieinhalb Jahre später, kehrt sie dem Hotel den Rücken. Wenn man sie auf „ihr“ Haus anspricht, gerät sie ins Schwärmen: „Jeden Morgen, wenn ich zum Hotel fahre, wird mir bewusst, wie schön es ist.“