Esslinger Hochschulareal Flandernstraße: Erste Schritte hin zum neuen Wohnquartier

1 Weithin sichtbar prägt das Hochschulgebäude an der Flandernstraße das Stadtbild. Was daraus wird, ist noch unklar. Foto: Roberto Bulgrin

Bis zu 650 neue Wohneinheiten könnten an der Esslinger Flandernstraße entstehen, wenn die örtliche Hochschule ihren Campus 2026 räumt. Konkrete Pläne liegen allerdings noch nicht vor, und die Situation am Immobilienmarkt macht das Projekt nicht einfacher.











Wenn die Hochschule Esslingen zum Sommersemester 2026 ihr neues Domizil in der Neuen Weststadt bezieht, ist auf dem bisherigen Campus an der Flandernstraße der Weg frei für eine städtebauliche Neuordnung. Auf knapp sieben Hektar könnten dort bis zu 650 Wohneinheiten entstehen. Ursprünglich hatte die Stadt angekündigt, dass die Bagger schon kurz nach dem Auszug der Hochschule anrücken sollen, doch ein genauer Plan steht noch aus – noch ist nicht klar, was aus dem Hochschulareal an der Flandernstraße werden soll. Nun will die Stadt in einem ersten Schritt einen städtebaulichen Rahmenplan festlegen. Acht Planungsbüros werden eingeladen, sich Gedanken zu machen, wohin die Reise gehen könnte. Am Ende soll ein Konzept stehen, wie das neue Stadtquartier aussehen wird.