Ausflugstipp: das Schlösschen in Esslingen-Weil Wo der König am liebsten weilte

Es stürzte seinen Baumeister in Selbstzweifel. Es bescherte seinem Bauherren Glücksgefühle. Es machte Hightech zum romantischen Beiwerk. Das Schlösschen in Weil hat royales Flair. Doch in ihm stecken auch Widersprüche.