1 Der Esslinger Gemeinderat und die Stadtverwaltung stimmen die Bürgerinnen und Bürger auf große Veränderungen ein. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen wird in den kommenden Jahren den Gürtel enger schnallen müssen. In einer Grundsatzrede im Gemeinderat hat Finanzbürgermeister Ingo Rust ein düsteres Bild der städtischen Finanzlage gezeichnet und den Gemeinderat in die Pflicht genommen.















Der Esslinger Finanzbürgermeister Ingo Rust schlägt Alarm: Rückläufige Einnahmen, steigende Kosten und unkalkulierbare Aufwendungen durch Corona und Ukraine-Krieg machen der Stadt zu schaffen. Deshalb führt für Rust an einem konsequenten Sparkurs kein Weg vorbei. In einer Brandrede hat er Gemeinderat und Bürgerschaft nun auf harte Zeiten eingestimmt. Seine Botschaft ist eindeutig: „Es geht nicht mehr um ein bisschen Kosmetik. Es geht nicht mehr darum, ob es hier oder dort ein wenig mehr sein darf. Es geht um den kompletten Haushalt.“ Ein Kraftakt stehe bevor, wie ihn Esslingen in der Nachkriegszeit noch nicht gesehen habe. Die Tiefe der Einschnitte werde zunehmen.