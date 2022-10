1 Von der „wilden 13“ sind noch neun Frauen aus der Anfangszeit dabei. Sieben hatten Zeit für den Zeitungstermin (von links): Ursula Schebur, Edith Ott, Heidi Schlemper, Christa Franz-Herzberg, Heike Keßler, Antje Ullrich und Annemarie Wurster. Foto: Roberto Bulgrin

Im Alter alleine wohnen, aber nicht alleine sein. Das wollten die 13 Frauen, die vor zehn Jahren ein gemeinsames Haus in der Esslinger Pliensauvorstadt bezogen haben. Haben sich die Träume erfüllt?















Bis vor zehn Jahren lebte Ursula Schebur, heute 83, in einer Traumwohnung auf der Inneren Brücke. Mitten in der Esslinger Altstadt mit Blick auf die Maille – aber auch mit 60 Stufen hinauf ins schlecht isolierte Altbauparadies. Nichts fürs Alter. Ihr eigentlicher Traum vom Wohnen hat sich deshalb erst nach jahrelangem Kampf erfüllt: Als sie 2012 in einen barrierefreien Neubau der Esslinger Wohnungsbau (EWB) im Stadtteil Pliensauvorstadt zog – zusammen mit zwölf weiteren Mitbewohnerinnen. Die Fluktuation in der Hausgemeinschaft für Frauen, kurz HaGeF, ist gering. Von der Erstbesetzung sind zehn Jahre später noch immerhin neun am Start – die Jüngste ist mittlerweile 79, die älteste 86 Jahre alt. Aber auch die Nachrückerinnen sind Teil der Hausgemeinschaft. Schebur: „Frauen, die so miteinander leben und sich umeinander kümmern, bleiben länger fit und leben länger.“