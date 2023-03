1 Noch ist die neue Hanns-Martin-Schleyer-Brücke im Bau – nun wird diskutiert, ob sie ihren Namen auch in Zukunft tragen soll. Foto: Roberto Bulgrin

Während der Neubau der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke vorangeht, hat in Esslingen eine Debatte darüber begonnen, ob das neue Bauwerk den alten Brückennamen tragen soll. Zwei Bürger haben Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert, darüber zu diskutieren.















Die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke, die die Esslinger Stadtteile Mettingen, Brühl und Weil über den Neckar hinweg verbindet, schreibt seit vielen Jahren Schlagzeilen: Erst war es das hohe Verkehrsaufkommen, zuletzt war es der aufwendige Ersatzneubau, weil der Zahn der Zeit allzu heftig an dem Brückenbauwerk aus dem Jahr 1964 genagt hatte. Derzeit ist ein Neubau in Arbeit – im Laufe des Jahres soll der Verkehr über die neue Brücke rollen. Ob sie weiter den Namen des einstigen Arbeitgeberpräsidenten Schleyer tragen wird, muss sich zeigen. Denn in der jüngsten Bürgerfragestunde des Gemeinderats regte der frühere OB-Kandidat Gebhard Mehrle an, den alten Namen nicht einfach auf die neue Brücke zu übertragen, sondern zu diskutieren, ob Hanns Martin Schleyer noch der richtige Namensgeber ist. In einem Schreiben an Verwaltungsspitze und Gemeinderat kommen Gebhard Mehrle und der Esslinger Musiker Jörg Krauß zu dem Schluss: „Die Umbenennung wäre ein Akt der Ehrlichkeit, gerade auch vor unseren Versäumnissen in der Vergangenheit.“