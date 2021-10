1 Leonie Patorra im neuen Trikot. Foto: Vipers Handball

Nach einer langwierigen Verletzungsphase hat die Esslinger Handballspielerin Leonie Patorra im Sommer dieses Jahres eine Entscheidung getroffen: Sie wechselte von einem Bundesliga-Top-Team zu einem Underdog.















Esslingen - Von dem, was Leonie Patorra mit ihren 19 Jahren erreicht hat, träumt vermutlich jede junge Handballspielerin in der Region. Die Esslingerin spielte im Bundesliga-Team der SG BBM Bietigheim, dem vielleicht stärksten Akteur der Liga. Sie bewies bereits ihr Talent in der Champions League und trug das Trikot der deutschen Nationalmannschaft im Beachhandball. Doch dann zog sich die Rückraumspielerin einen Kreuzbandriss zu – den zweiten –, der sie für lange Zeit aus der Bahn warf. Patorra ist nun seit einiger Zeit wieder fit und traf eine Entscheidung: Im Sommer wechselte sie zum Underdog HSG Bad Wildungen Vipers nach Hessen.