Die Anwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates ist gern in Esslingen zu Gast.

Unbeugsam setzt sie sich seit vielen Jahren für einen liberalen Islam und für die Rechte muslimischer Frauen ein. Dafür wird die Anwältin Seyran Ates am 24. März mit dem Theodor-Haecker-Preis der Stadt Esslingen gewürdigt.















Seyran Ates ist eine beeindruckende Frau. Seit jungen Jahren geht sie konsequent ihren eigenen Weg, trotz vieler Anfeindungen ist sie sich stets treu geblieben. Damit hat sie vielen Mut gemacht. Für ihr Engagement gegen einen fundamentalistischen Islamismus und vor allem gegen die Diskriminierung und Unterdrückung muslimischer Frauen wird Seyran Ates am Freitag, 24. März, um 19 Uhr im Neckar-Forum mit dem Theodor-Haecker-Preis der Stadt Esslingen ausgezeichnet. „Mit ihrer Arbeit ist sie seit vielen Jahren Hoffnungsträgerin für viele Mädchen, Frauen und Mitglieder der LGBTQ+ Community, die unter einem patriarchalischen Rollenverständnis und einer traditionellen Gesellschaftsstruktur leiden“, erklärt die Stadt. Seyran Ates steht für einen friedlichen, demokratischen, gewalt- und diskriminierungsfreien Islam und eine pluralistische Gesellschaft, in der alle nach ihrer Fasson leben. Im Interview mit unserer Zeitung gibt die Preisträgerin Einblick in ihre Arbeit.