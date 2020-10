1 Ende des 19. Jahrhunderts ist das Schulhaus in der Katharinenstraße 47 entstanden – nun wird es für die Grundschüler der Katharinenschule hergerichtet. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen - Gut 25 Millionen Euro will die Stadt Esslingen in den kommenden Jahren investieren, um ihre Innenstadtschulen fit zu machen für die Zukunft. Gebaut wird in drei Abschnitten, bis Ende 2023 soll alles fertig sein. Den Anfang macht das historische Schulhaus in der Katharinenstraße 47, das als Kulturdenkmal eingestuft ist.