Esslinger Großprojekte: Pläne für Innenstadt – „Zeit, dass auf dem Karstadt-Areal etwas vorangeht“

Das frühere Karstadt-Warenhaus in der Bahnhofstraße steht schon lange leer. Nun soll es dort endlich vorwärtsgehen.

Lange Zeit blieben diverse Projekte für die Esslinger Innenstadt in der Pipeline – nun soll es vorangehen. Eine wesentlich Rolle spielt dabei das Karstadt-Areal.











In der Esslinger Innenstadt soll sich in den kommenden Jahren einiges bewegen: Große Bauprojekte, die teils seit Jahren in der Pipeline stecken, sollen nun realisiert werden – allen voran die Neuordnung des Karstadt-Areals und die Umgestaltung des Marktplatzes. Baubürgermeister Hans-Georg Sigel ist sich der vielfältigen Herausforderungen bewusst, wenn mehrere Bauprojekte parallel zu meistern sind. Doch er sieht vor allem die Zukunftschancen für Esslingen und seine Innenstadt. Und er ist zuversichtlich, dass die Projekte nun auf einem guten Weg sind.