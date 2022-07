1 Auf dem Sprung: Barbara Straub. Foto: Roberto Bulgrin

Wer in diesen Tagen mit Barbara Straub spricht, erlebt eine tiefenentspannte und glückliche Frau. Zehn Jahre lang hatte sie sich im Stuttgarter Rathaus in der Abteilung für Chancengleichheit unter anderem mit der Umsetzung von Aktionsplänen zur Chancengleichheit beschäftigt, als sie im Sommer 2012 als Referentin für Chancengleichheit ins Esslinger Rathaus gewählt wurde. Zehn Jahre später kehrt die nunmehr 57-Jährige in ihre alte Abteilung nach Stuttgart zurück – aber als Chefin. Im zweiten Wahlgang hat sie sich im Verwaltungsausschuss des Stuttgarter Gemeinderats im Mai mit zwölf zu acht Stimmen gegen ihre noch im Rennen verbliebene Mitkandidatin durchgesetzt, der erste Wahlgang hatte noch mit einem Patt geendet. 25 Männer und Frauen hatten sich um den Job beworben. Und Straub macht aus ihrer Freude darüber keinen Hehl, dass ihr Mut, noch einmal die persönliche Weiterentwicklung und Herausforderung zu suchen, belohnt wurde.