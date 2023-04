1 Königliches Vergnügen bei Kaiserwetter: 2018 gab es zum letzten Mal Unterhaltung beim Neckarwiesenfest. Foto: Roberto Bulgrin

Party statt Produktion: Das Gewerbegebiet Neue Neckarwiesen in Oberesslingen und Zell feiert. Beim Neckarwiesenfest am Sonntag, 23. April, gibt es gelebtes Gewerbe, gemütliche Geselligkeit, aparte Appetithappen und ungemein viel Unterhaltung.















Link kopiert

Auf geht’s zur Wiesn! Zur schwäbischen Wiesn! Denn es muss nicht immer das Münchner Oktoberfest sein. Eine Gaudi gibt es auch am Neckar. Am Sonntag, 23. April, schunkelt die Esslinger Wiesn, das Gewerbegebiet Neckarwiesen in Oberesslingen und Zell, in einem kunterbunten Festreigen. Von 11 bis 17 Uhr wird das größte Gewerbegebiet der Stadt zur Showbühne und Flaniermeile. Viele Betriebe sind mit verschiedenen Top-Acts dabei, federführend organisiert wird die Sause von der Standortinitiative Neue Neckarwiesen und Sirnau (SINN) – und die Eßlinger Zeitung festet mit.

Produktive Party Ein Gewerbegebiet ist mehr als Beton, Maschinen und Neonröhren. Ein Gewerbegebiet lebt, arbeitet, entwickelt sich. In den Neckarwiesen tummelt sich ein breiter Branchenmix, der zum Neckarwiesenfest einen bunten Unterhaltungscocktail mixt. Viele Unternehmen sind mit dabei und lassen sich über die Schulter blicken. Es lohnt sich aber mehr als nur ein Schulterblick, wenn die Betriebe ihre Produkte, Dienstleistungen sowie Besonderheiten präsentieren und Events auf die Beine stellen. Bei Oldtimerfahrten werden Straßen-Grufties aufgefahren, die noch immer fit sind wie ein Turnschuh. Beim Segway-Parcours sind Lenkungstalente gefragt. Bei einer Stunt-Show gibt es Adrenalinstöße.

Gelebtes Gewerbe Manche Unternehmen haben nicht einmal Einheimische auf dem Schirm, andere kennt fast jeder. Doch selbst diese bekannten Firmen haben unbekannte Seiten. Auch darum gibt es das Neckarwiesenfest. Am Sonntag, 23. April, stellen sich viele im Gewerbegebiet angesiedelte Betriebe mit Beratung und Verkauf vor. Sie laden zum Tag der offenen Tür und öffnen ihre Türen weit für Besucher. Die Firmen übernehmen gerne die Rolle des Gastgebers, denn für sie ist das Neckarwiesenfest eine Gelegenheit zur Eigenpräsentation und die Chance, sich als attraktiver Arbeitgeber zu zeigen. Das Gewerbegebiet hat viel zu bieten. In den 1960er Jahren wurde es intensiv besiedelt. Etwa 60 Prozent der Flächen werden von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben genutzt, in einem sehr viel geringeren Maße ist das Areal aber auch für Einzelhandel und Wohnen ausgewiesen.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrungen der Stadt Esslingen Für Netzwerker und Brückenbauer Die Stadt Esslingen hält verschiedene Ehrungen für verdiente Mitbürger bereit. Elli Roderburg-Schnierle hat die Jubiläumsmünze erhalten.

Geführter Geburtstag Die Eßlinger Zeitung wird 155 Jahre alt – und es gibt mehr als 155 Gründe für Besucher, am Sonntag, 23. April, mit ihr zu feiern. Ein paar dieser Gründe werden vorab verraten, die anderen dürfen Besucher vor Ort selbst live und in Farbe erleben. Wie Schlagzeilen, Knüller und Storys entstehen, können Gäste im Rahmen von geführten Touren durch das Verlagsgebäude in der Zeppelinstraße 116 direkt am Neckar erfahren. Zu jeder vollen Stunde werden von 11 bis 16 Uhr bis zu 50-minütige, kostenlose Führungen durch die Geheimnisse der Zeitungsarbeit angeboten. An fünf Stationen können die Teilnehmenden Station machen. Da gibt es Zeitungsmachen anno dazumal, moderne Produktionstechniken, Blicke ins Druckzentrum und hinter die Kulissen. Anmeldungen sind am Veranstaltungstag am Sonntag, 23. April, an dem Informationspavillon vor dem Verlagsgebäude möglich.

Gedruckte Geschichte Was ist am Samstag, 25. April 1868, in Esslingen passiert? Zeitzeugen können nicht mehr darüber berichten. Doch die News des Tages standen in der ersten Ausgabe der Eßlinger Zeitung. Für das Neckarwiesenfest werden vier Seiten der Ur-Ausgabe auf DIN A3 kopiert und an Besucher kostenlos im Pavillon vor dem Verlagsgebäude in der Zeppelinstraße 116 verteilt.

Appetithappen Zeitung lesen ist nicht immer leichte Kost. Zeitung machen auch nicht. Doch neben publizistischen Appetithappen gibt es beim Neckarwiesenfest kulinarische Gaumenschmeichler. Foodtrucks bieten mehr als nur Fingerfood. Im Hof des Verlagsgebäudes in der Zeppelinstraße werden die Gastro-Cars von 11 bis 17 Uhr parken und jede Menge Leckereien an Bord haben. „HockEZe“ heißt das Streetfood-Festival mit Burgern, indischen Speisen, Pizza, Gegrilltem oder Crêpes.

Starke Schnäppchen Schnäppchenjäger können auf die Pirsch gehen und manchen Bestseller ergattern. Die Zwiebel, das Wochenblatt der Eßlinger Zeitung, organisiert einen Flohmarkt von Kindern für Kinder. Bisher haben sich mehr als 50 Teilnehmende mit einem breiten Warensortiment angemeldet. Während die kleinen Besucher am Stöbern sind, können die Großen ebenfalls schmökern. Ein Flohmarkt, wie er im Buche steht, ist ein weiteres Kapitel im Programm des Neckarwiesenfestes. Teils antiquarische Restbestände aus dem Programm des Bechtle-Verlags werden angeboten. Zur Ergänzung gibt es im Rahmenprogramm außerdem eine Schaumkuss-Schleuder, Kinderschminken oder ein Glückrad.

Freie Fahrt Das Neckarwiesenfest möchte bei seinen Besuchern ankommen. Doch damit auch die Gäste gut ankommen, wird ein ganztägiger, kostenloser Busshuttleservice eingerichtet, der verschiedene Haltestellen anfährt. Die Linienbusse verkehren im 30-Minuten-Takt. Der Fahrplan steht unter https://www.sinn-es.de . Parkplätze gibt es bei Eberspächer, den Stadtwerken Esslingen in der Fritz-Müller-Straße 60 und im Parkhaus Kaufland. Und für alle, die unter Dampf stehen und möglichst viel möglichst kraftschonend erleben möchten, tuckert der „Altstadt-Zuggler“, das Zügle des Automobil- und Motorrad-Clubs Mittlerer Neckar (AMC), zwischen den am Fest beteiligten Firmen hin und her.

Das Neckarwiesenfest

Neuauflage

Das Neckarwiesenfest geht am Sonntag, 23. April, von 11 bis 17 Uhr im Gewerbegebiet Neue Neckarwiesen in Oberesslingen und Zell zum 15. Mal über die Bühne. Fünf Jahre lang musste die Frühlingssause wegen Corona pausieren. Im April 2018 wurde die Fete zum letzten Mal auf die Beine gestellt.

Gewerbegebiet

Laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit Stand Dezember 2020 sind im Gewerbegebiet Neckarwiesen und Entennest rund 190 Betriebe auf einer Fläche von rund 200 Hektar angesiedelt, teilt die Stadt Esslingen mit. Es ist damit eines der größten Gewerbegebiete in der Region Stuttgart.

Organisation

Das Neckarwiesenfest steht unter der Federführung der Standortinitiative Neue Neckarwiesen und Sirnau (SINN). Der Verein wurde 2009 gegründet, um für einen starken Industriestandort zu sorgen.

Mehr unter www.sinn-es.de und www.esslinger-zeitung.de/neckarwiesenfest