1 Anna-Maria Stanciu, Marvin Birth und Francisca Griese werden an der Gemeinschaftsschule Abi machen (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Seit diesem Schuljahr gibt auch an einer Esslinger Gemeinschaftsschule eine gymnasiale Oberstufe. Der erste Abi-Jahrgang, der 2024 den Abschluss machen wird, berichtet von seinen Erfahrungen.















Esslingen - Wir sind der erste Jahrgang, das macht uns natürlich ein bisschen stolz“, sagt Anna-Maria Stanciu. Die 17-Jährige besucht die 11. Klasse der Schule Innenstadt und gehört zu den derzeit 34 Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe. In Esslingen werden sie die Ersten sein, die an einer Gemeinschaftsschule das Abitur ablegen werden. Sie befinden sich gerade in einer aufregenden Phase, denn demnächst steht die Wahl der Leistungs- sowie der Basisfächer an und damit auch die Entscheidung darüber, mit welchen Schwerpunkten sie ihr Abi machen. In den allgemeinbildenden Gymnasien mit G 8 steht das bereits in der 10. Klasse an.