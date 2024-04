Esslinger Gemeinderatswahl 2024: Eine Rechnung mit vielen Unbekannten

1 Die Bürgerinnen und Bürger haben am 9. Juni in Esslingen die Qual der Wahl. Foto: imago images/Eibner/Fleig

Gleich vier neue Listen wollen am 9. Juni den Einzug in den Esslinger Gemeinderat schaffen – bislang teilen sich sieben Parteien die 40 Sitze. Unser Redakteur Alexander Maier beleuchtet die möglichen Auswirkungen auf die künftige Kommunalpolitik.











Selten waren Prognosen vor einer Gemeinderatswahl in Esslingen so knifflig wie diesmal. Bislang sind sieben Parteien und Wählervereinigungen vertreten – neben ihnen treten nun gleich vier neue Listen an. Wem und in welcher Stärke der Einzug gelingen wird, steht in den Sternen. Doch die Tatsache, dass so viele neue Kräfte ins Rathaus drängen, deutet nicht auf übermäßige Zufriedenheit mit der Kommunalpolitik zumindest in Teilen der Bürgerschaft hin.