Esslinger Gemeinderat: Wie wirkt sich das Wahlergebnis auf die Arbeit im Gremium aus?

1 Der neue Esslinger Gemeinderat ist offiziell bereits im Amt – die kommunalpolitische Tagesarbeit beginnt im September. Foto: Ines Rudel

Noch herrscht in der Kommunalpolitik sommerliche Ruhe, doch schon in wenigen Wochen geht der neu gewählte Esslinger Gemeinderat an die Arbeit. Unter den Ratsmitgliedern sind 17 neue Gesichter. Viele Zukunftsthemen stehen auf der Agenda.











Link kopiert

Noch macht die Kommunalpolitik Sommerpause, doch schon in wenigen Wochen wird der Esslinger Gemeinderat wieder an die Arbeit gehen: In der zweiten Septemberhälfte wollen sich Ratsmitglieder und Verwaltungsspitze zunächst in einer Klausurtagung über grundlegende Fragen verständigen – der Verwaltungsausschuss eröffnet dann am 23. September die kommunalpolitische Tagesarbeit. Die Konstellationen haben sich bei der jüngsten Kommunalwahl verschoben: Statt sieben sind nun zehn politische Kräfte vertreten. 17 Ratsmitglieder hatten nicht mehr kandidiert oder wurden nicht wiedergewählt – dafür zogen 17 neue Stadträtinnen und -räte in den Bürgersaal ein. Viele sind nun gespannt, wie sich die Arbeit im Gemeinderat unter den neuen Rahmenbedingungen gestalten wird.