In den Esslinger Ratssaal soll nun wieder Leben einkehren – allerdings in deutlich kleinerer Besetzung als hier.

Seit Ende März konnte der Esslinger Gemeinderat wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise nicht mehr tagen. Nun beginnen die Ratsmitglieder wieder mit ihrer Arbeit. Und sie wollen möglichst rasch auch ihre Ausschuss-Arbeit wieder intensivieren.

Esslingen - Einige Wochen sind vergangen, seit der Esslinger Gemeinderat im März zum letzten Mal getagt hat. Bislang war vorgesehen, dass der Gemeinderat bis zur Sommerpause mit reduziertem Sitzungsfahrplan arbeitet: Wichtige Entscheidungen sollten auf den Ausschuss für Technik und Umwelt, den Verwaltungsausschuss und den Gemeinderat konzentriert werden, die übrigen Ausschüsse sollten erst im Herbst wieder an die Arbeit gehen. Doch zuletzt wurde der Ruf nach einer rascheren Rückkehr zur Normalität immer lauter. Da in vielen Bereichen Informations- und Entscheidungsbedarf besteht, sollen auch die anderen Ausschüsse möglichst rasch wieder tagen – entsprechende Formate will die Verwaltung in den nächsten Tagen entwickeln. Weil die Corona-Krise die finanziellen Voraussetzungen massiv verändert hat, muss bis Ende Juli ein Nachtragshaushalt her.