Esslinger Haushaltskonsolidierung „Die Tiefe der Einschnitte wird zunehmen“

Esslingen wird in den kommenden Jahren den Gürtel enger schnallen müssen. In einer Grundsatzrede im Gemeinderat hat Finanzbürgermeister Ingo Rust ein düsteres Bild der städtischen Finanzlage gezeichnet und den Gemeinderat in die Pflicht genommen.