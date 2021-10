1 Ein Schild, das die evangelische Gesamtkirchengemeinde aufbewahrt hat, erinnert an den Bau des Gemeindehauses. Nun schlagen Frank Kaltenborn, Bernd Weißenborn, Uwe Mönninghoff, Elvira Postic, Günter Wagner (von links) und ihre Mitstreiter ein neues Kapitel auf. Foto: oh

Das evangelische Gemeindehaus feiert sein 90-jähriges Bestehen – wegen Corona mit einjähriger Verspätung. Beim Jubiläum richtet sich der Blick nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Denn an der wird kräftig gearbeitet.















Esslingen - Das evangelische Gemeindehaus am Blarerplatz ist eine feste Größe in der Esslinger Stadt mitte. Seit 90 Jahren ist es ein Kristallisationspunkt des kirchlichen, aber auch des weltlichen Lebens. Viele Esslingerinnen und Esslinger verbinden mit ihm Erinnerungen an wichtige Momente ihres Lebens. Untrennbar ist „das Blarer“ mit der Kirchen- und der Stadtgeschichte verbunden. Und es ist noch gar nicht lange her, dass die Zukunft des traditionsreichen Gebäudes ungewiss war, weil die evangelische Gesamtkirchengemeinde über einen Verkauf nachdachte und die Stadt Pläne hatte, dort ihre Bücherei unterzubringen. Viele meldeten Bedenken an, und so beschloss die Kirche, das Gebäude zu behalten und zum Haus der Begegnung für die Kirche und die ganze Stadt zu machen. Unter dem Motto „Neu mit 90 – wir feiern das Blarer“ wird nun das Jubiläum mit einjähriger Corona-Verzögerung begangen. Der Blick richtet sich nicht nur zurück, sondern auch nach vorn.