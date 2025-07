Esslinger Gastronomie: Nur das Meer fehlt – Restaurant Mauritius ist wieder offen

1 Claudiu-Stefan Chelaru ist Geschäftsführer im wiedereröffneten Esslinger Beach-Restaurant Mauritius. Foto: Roberto Bulgrin

Neues Ambiente, neues Team: Das Beach-Restaurant Mauritius in der Esslinger Weststadt hat wieder geöffnet.











In der Esslinger Weststadt hat mit dem „Mauritius – the Beach Restaurant“ ein Lokal wiedereröffnet, bei dem nicht nur der Name nach Urlaub klingt. Strandfeeling sollen bei den Gästen auch das Ambiente, chillige Musik und eine abwechslungsreiche Karte aufkommen lassen. Korb-Lampen an der Decke, Flechtstühle, moosgrüne Sitzbänke, dekorative Pflanzen und Wände in den Farben Grün und Terrakotta – dieser mediterrane Look erinnert tatsächlich ein bisschen an ein Strandbistro, auch wenn die Besucher statt Meer eine Grüninsel mit Bäumen und gegenüber das Dick-Center mit seinem Backstein-Charme vor Augen haben. Im Sommer wird die Glasfront zur Terrasse hin geöffnet. Draußen und drinnen gibt es jeweils Platz für um die 100 Gäste.

Die Gastrokette Mauritius, die man auch unter der Abkürzung Mauri kennt, haben die drei Brüder Bari, Mate und Tomas Eres vor über 30 Jahren gegründet. Ihr Motto lautet: Das Leben ist schöner am Strand. Mittlerweile gibt es von dem Franchise-Konzept rund 20 Standorte in der Region, vier allein in Stuttgart.

Zum Restaurant Mauritius gehört eine große Terrasse. Foto: Roberto Bulgrin

Zum Einstand gibt es Gratis-Cocktails

Seit Dezember 2024 war das Esslinger Mauritius in der Martinstraße geschlossen. In der Zwischenzeit wurde viel renoviert. „Jetzt ist alles neu: Konzept, Möbel, Team und neue frische Produkte“, sagt Daniel Mewes, Marketingleiter der Gastrokette. Die Speisekarte verspricht leichtes, gesundes Essen. Auf den Tisch kommen im Mauritius unter anderem frische Salate, gegrilltes Chicken, Pasta-Gerichte oder Bowls, aber auch Käsespätzle. Die Pizzen bestehen aus einem Sauerteig, der aus Weizen-, Reis-, Mais- und Sojamehl hergestellt wird. Zum Start ist die Karte zwar noch etwas reduziert, erklärt der neue Esslinger Geschäftsführer Claudiu-Stefan Chelaru. Dafür gibt es zum Einstand bis Ende Juli zu jedem bestellten Hauptessen einen Gratis-Cocktail. An den Werktagen können die Gäste bis 15 Uhr zusätzlich aus einer separaten Lunch-Karte wählen.

Hot Stone Steak: Grillen am Tisch

Eine Neuheit im Esslinger Mauritius ist das Hot Stone Steak, das bei den Sitznachbarn für neidische oder zumindest neugierige Blicke sorgen dürfte. Denn das Fleisch wird direkt am Tisch auf einem 300 Grad heißen Lavastein gegrillt. Die Garstufe kann jeder individuell bestimmen. „Das ist echt ein Erlebnis und macht richtig Spaß“, sagt Claudiu-Stefan Chelaru. Der 30-Jährige hat jahrelang in anderen Mauritius-Restaurants gearbeitet und übernimmt jetzt sein erstes eigenes Lokal.

Berühmt gemacht hat die Mauritius-Restaurants übrigens das Dressing. „Es ist legendär und war für viele mit einer der Gründe zu uns zu kommen“, sagt Marketingchef Mewes. Die genaue Zusammensetzung verrät er nicht. Nur so viel: Das ressing ist vegan.

Beach-Restaurant mit großer Cocktail-Auswahl

Das Mauritius versteht sich in erster Linie als Restaurant. Neben einer durchgehend warmen Küche soll aber zusätzlich eine große Auswahl an Cocktails das Sommerfeeling unterstreichen, die alle auch optisch viel hermachen. Ob Sex On The Beach, Himbeer Mojito oder Pina Colada – es ist für fast jeden Geschmack etwas dabei, ob mit oder ohne Alkohol. Unbedingt probieren sollte man den Caramel Kiss Martini, der mit einem Kussmund im Milchschaum serviert wird und durchaus als Dessert herhalten kann, empfiehlt Daniel Mewes. Geöffnet ist das Lokal von Montag bis Sonntag. „Wir brauchen keinen Ruhetag, wir lieben ja, was wir machen“, sagt Claudiu-Stefan Chelaru und lacht. Diese positive Stimmung gehört mit zum Konzept. „Bei uns kann man einfach abschalten vom Stress des Tages“, betont der Geschäftsführer. Fast wie im Urlaub.