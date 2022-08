Shaibou Obeyapwas Weg in die Regionalliga

1 Shaibou Obeyapwa spielt seit dieser Saison für Preußen Münster. Foto: privat

Fußball ist für Shaibou Obeyapwa die größte Leidenschaft. Vor kurzem hat der Esslinger bei Regionalligist Münster unterschrieben.















Obwohl er mittlerweile seit mehreren Jahren nicht mehr in Esslingen lebt, hat Shaibou Obeyapwa zu seiner Heimatstadt eine besondere Beziehung. Nicht nur, weil seine Familie und Freunde noch immer dort wohnen. Sondern auch, weil der 29-Jährige in Sulzgries, wo er aufwuchs, seine ersten fußballerischen Schritte gemacht hat. Die führten ihn letztendlich in die Regionalliga West. Vor kurzem wechselte Obeyapwa von Rot-Weiß Oberhausen zum Vizemeister der vergangenen Saison Preußen Münster.