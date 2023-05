Esslinger Frühling Gartentage lassen Stadt aufblühen

Der Esslinger Frühling mit seinen weithin bekannten Gartentagen hat am Wochenende tausende Menschen in die City gelockt und für Leben in den Altstadtgassen gesorgt. Beim traditionellen Entenrennen waren so viele Gummi-Tiere am Start wie nie.