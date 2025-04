Esslinger Frühling am Samstag und Sonntag: Geöffnete Geschäfte, Gartentage und Büchermarkt

1 Gartenbetriebe aus der Region präsentieren sich beim Esslinger Frühling von der Ritterstraße bis zum Rathausplatz. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

An diesem Samstag und Sonntag bittet der Esslinger Frühling Gelegenheit zum Bummeln, Shoppen und Genießen in die Innenstadt. Händler und Gastronomen bieten besondere Aktionen, außerdem ziehen Gartentage, Mobilitätsschau, Floh- und Büchermarkt die Besucher nach Esslingen.











Link kopiert

Modeliebhaber, Genießer, Garten-, Antiquitäten- oder Bücher-Fans und Autofahrer – sie alle bekommen an diesem Wochenende in der Esslinger Innenstadt etwas Passendes geboten. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. April, präsentiert diese sich beim Esslinger Frühling. Und traditionell gehört zu der Veranstaltung mehr als ein verkaufsoffener Sonntag.

An beiden Tagen öffnen zahlreiche Innenstadtbetriebe ihre Türen und bieten besondere Aktionen an von Bastelaktionen für Kinder, über Gewinnspiele bis zu Verkostungen. Am Sonntag ist von 12 bis 17 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Auch viele Gastronomien haben geöffnet, ergänzt wird das Speisenangebot durch Streetfoodstände.

Verkaufsoffener Sonntag und Märkte

Unsere Empfehlung für Sie Frühlingserwachen im Kreis Esslingen Wo im Kreis der Frühlingsbeginn gefeiert wird Der Frühling hält mit zahlreichen Festen und Veranstaltungen Einzug im Kreis Esslingen. Zwischen Kunst und Blumen – so feiert die Region die neue Saison.

Darüber hinaus bedienen mehrere Märkte und Ausstellungen ganz unterschiedliche Interessen: Von der Ritterstraße bis zum Rathausplatz präsentieren bei den Gartentagen Fachbetriebe ihre Waren, außerdem gibt es kreative Stände mit Handwerk, Kunst und Antiquitäten. Der Markt ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr. Begleitet werden die Gartentage von einem großen Büchermarkt, welcher samstags auf dem Hafenmarkt und sonntags entlang der Stadtkirche St. Dionys stattfindet.

Angebote für Kinder

Ergänzend findet am Sonntag die Mobilitätsschau statt. Auf dem Marktplatz präsentieren regionale Autohäuser ihre neuesten Modelle. In Richtung kleiner Markt gibt es eine Ausstellung mit Motor- und Fahrrädern. Für Kinder ist ein Rollerparcours geplant.

Groß und klein können auf dem Hafenmarkt gemeinsam spielen. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Am Sonntag lädt auch das Spieleparadies des Esslinger Fachhändlers Heiges von 11 bis 17 Uhr auf dem Hafenmarkt ein. In bunten Zelten kann gemeinsam gespielt werden. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen. Außerdem ist am Sonntag das 16. Esslinger Entenrennen. Rund 8000 Enten werden um 12 Uhr von der Vogelsangbrücke an der Maille in den Wehrneckarkanal gekippt. Sie sollen bis zur Agnesbrücke am Schelztor schwimmen. Lose für das Rennen sind unter anderem in der Stadtinformation erhältlich und noch bis kurz vor dem Start verfügbar.

Am Sonntag ist Entenrennen (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Anreise mit ÖPNV oder Auto

Besucherinnen und Besuchern rät die Stadt, die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anreise zu wählen. Öffentliche Parkplätze seien nur eingeschränkt nutzbar. Man empfehle die Anfahrt der Parkhäuser. An beiden Veranstaltungstagen sei mit Zufahrtsbeschränkungen in die zentralen Innenstadtbereiche zu rechnen. Die Tiefgarage Kleiner Markt sei für Anwohnerinnen und Anwohner mit Parkausweis anfahrbar.