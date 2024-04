Esslinger Frühling: Ach, wär doch immer Esslinger Frühling

9 Menschen so weit das Auge reicht: Der Esslinger Frühling hat mal wieder einen echten Run auf die Innenstadt ausgelöst. Foto: Roberto Bulgrin

Die Belebung der Innenstadt ist ein Dauerthema – nach der Schließung von Karstadt und Kögel mehr denn je. An einem Wochenende wie diesem spielt das jedoch keine Rolle. Wird den Besucherinnen und Besuchern der City etwas geboten, platzt Esslingen aus allen Nähten.











Keine Frage, die Bedingungen hätten besser nicht sein können: ein fast blauer Himmel mit viel Sonne, dazu perfekte Temperaturen für einen ausgedehnten Bummel. Die Stadt war rappelvoll beim Esslinger Frühling, schon am Samstag und mehr noch am verkaufsoffenen Sonntag. Auf die zahllosen Besucherinnen wartete ein umfangreiches Programm. Um die Belebung der Innenstadt musste man sich am Wochenende jedenfalls keine Sorgen machen.