1 Andreas Junghans hat das Bühnenbild für die Inszenierung des „Black Rider“ ganz genau in den Kesslerplatz eingepasst. Foto: Roberto Bulgrin

Die Freilichtinszenierung „Black Rider“ der Esslinger Landesbühne stellt den stellvertretenden technischen Direktor Andreas Junghans und sein Team vor die Herausforderung, die Belange von Kunst, Denkmalschutz und Brandschutz unter einen Hut zu bringen.















Mit schwarzen Kunststoffwänden eingezäunt ist der Kesslerplatz an der Esslinger Stadtkirche St. Dionys. Dort bereiten die Bühnentechniker zurzeit das Freilichtspektakel „The Black Rider. The Casting of the Magic Bullets“ von William S. Burroughs, dem amerikanischen Theaterregisseur Robert Wilson und dem Musiker Tom Waits vor. Der Bühneninspektor Andreas Junghans, stellvertretender technischer Direktor an der Esslinger Landesbühne, kümmert sich darum, dass das Theater unter freiem Himmel reibungslos über die Bühne geht. Vor der Premiere am Samstag, 18. Juni, 20 Uhr, steigt auch bei ihm und seinem Team die Anspannung.