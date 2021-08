1 Die langjährige Spitzenpolitikerin Karin Roth (links) bestärkt Frauen wie Argyri Paraschaki darin, sich politisch zu engagieren. Foto: Roberto Bulgrin

Für Frauen gibt es auf dem Weg zur echten Chancengleichheit in der Politik noch immer hohe Hürden. Dennoch haben sich Politikerinnen wie die frühere Esslinger Bundestagsabgeordnete Karin Roth durchgesetzt. Sie rät Frauen wie Argyri Paraschaki, unbeirrt ihrer Überzeugung zu folgen.

Esslingen - Sie war Sozialsenatorin in Hamburg, hat den Wahlkreis Esslingen im Bundestag vertreten und war Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium: Karin Roth hat die Bundespolitik wesentlich mitgeprägt. Solche Erfolge sind nicht selbstverständlich – zumal in einem Politikbetrieb, der bis heute mehr auf Männer als auf Frauen zugeschnitten ist. Künftig möchte auch Argyri Paraschaki in Berlin mitreden: Für die SPD tritt sie bei der Bundestagswahl am 26. September an, und Karin Roth stärkt ihre Parteifreundin: „Als Frau hat man es in der Politik nicht leicht. Man muss sich sehr gegensätzlichen Erwartungen stellen und braucht mehr Hartnäckigkeit und Durch­setzungsvermögen als die meisten Männer. Doch man wächst an den Herausforderungen und erlebt große Zufriedenheit, wenn es gelingt, wichtige Dinge im Sinne der Menschen mitzugestalten.“