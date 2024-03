Esslinger Fotokünstler Konrad F. Gaag: Getanzte Leidenschaft im Blick

1 Der Fotokünstler Konrad F. Gaag kann aus einem reichen Fundus von Ballett- und Tanzfotografien schöpfen. Foto: Roberto Bulgrin

Mit der Kamera ist Konrad F. Gaag in vielen Ländern unterwegs. Er hält die schönsten Seiten des Karnevals in Venedig fest, er dokumentiert Alltagskunst und zeigt die Melancholie des Wassers. Die große Liebe des Esslinger Fotokünstlers gehört jedoch dem Ballett.











Konrad F. Gaag ist ein ungewöhnlich vielseitiger Fotokünstler. Er hat kunstvolle Masken und deren Träger beim Karneval in Venedig fotografiert, er hat die Melancholie und den Klang des Wassers in kunstvollen Fotografien festgehalten, er hat Alltagskunst an Hauswänden dokumentiert und er hat ferne Länder und die Schönheiten der heimischen Natur studiert. Keines dieser Genres mag der 71-jährige Esslinger missen. Doch wer ihn kennt, weiß, dass Gaag ein besonderes Faible für Tanz und Ballett hat. „Ich liebe es zu sehen, mit welcher Leichtigkeit professionelle Tänzerinnen und Tänzer über die Bühne zu schweben scheinen und wie sie mit einem Lächeln auch die schwierigsten Figuren scheinbar federleicht tanzen.“ Solche Momente hat Konrad F. Gaag vieltausendfach mit seiner Kamera festgehalten. Eine Auswahl seiner schönsten Ballettfotografien, die er vor und hinter den Kulissen gesammelt hat, zeigt er von diesem Samstag an in der Spinnerei des Vereins Kultur am Rande, wo er schon häufiger mit Ausstellungen zu Gast war.