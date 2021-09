1 Die Schöne und ihr Spiegelfächer: Facettenreiche Fotografien wie diese setzt Konrad F. Gaag wohl bedacht in Szene. Foto: Konrad F. Gaag

Wenn sich beim venezianischen Karneval kunstvoll Maskierte und Kostümierte ein Stelldichein geben, ist der Esslinger Fotokünstler Konrad F. Gaag mit seiner Kamera dabei. Eine Auswahl seiner Impressionen zeigt er nun in der Esslinger Spinnerei.

Esslingen - Venedig ist eine Stadt, die viele Reize bietet: Der Canale Grande, die Gondeln, die Brücken, die Paläste, der Markusplatz, die Basilica di San Marco und all die anderen Sehenswürdigkeiten locken unzählige Gäste an. Besonders stimmungsvoll zeigt sich die Lagunenstadt alle Jahre wieder während des Carnevale di Venezia: Dann tummeln sich kunstvoll Maskierte und fantasiereich Kostümierte auf Plätzen, in Straßen und Gassen. Und viele Besucher können sich an all den sinnlichen Eindrücken gar nicht sattsehen.