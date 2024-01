Esslinger Flandernhöhe: Ein starkes Signal für den Wohnungsbau

1 Der Rohbau ist fertig – bis Anfang 2025 sollen die Mieter ins jüngste Gebäude des Baugebiets Flandernhöhe West einziehen. Foto: Roberto Bulgrin

Auf der Flandernhöhe im Esslinger Stadtteil Hohenkreuz nimmt ein neues Wohnquartier vollends Gestalt an: Wenn Anfang 2025 die Mieter im neuen „Bauteil E“ einziehen, werden seit 2016 im Bereich Flandernhöhe West insgesamt 200 Wohnungen entstanden sein.











Die Wohnraumversorgung gehört zu den größten Herausforderungen, denen sich die Stadt Esslingen in den kommenden Jahren widmen muss. Vor allem bezahlbarer Wohnraum ist knapp, die jüngsten Rückgänge bei der Bautätigkeit vor Ort müssen zu denken geben. Da sind Erfolgsmeldungen umso willkommener: Im Gebiet Flandernhöhe West im Stadtteil Hohenkreuz hat die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) am Freitag Richtfest am letzten Bauabschnitt ihres Projekts gefeiert. Der Rohbau von insgesamt 33 Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von 2500 Quadratmetern ist damit fertig, bis Anfang des kommenden Jahres sollen die ersten Mieter dort einziehen.