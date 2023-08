1 Tina und Yosi Paylar mit ihrer neuesten Idee, einer selbst gebauten mobilen Walking-Cam mit Selbstauslöser, mit der der Fotograf mitten im Geschehen unterwegs ist. Foto: Gaby Weiß

Tina und Yosi Paylar aus Wolfschlugen verleihen mit ihrer Firma Bäämbox Fotoboxen für Hochzeiten, Familienfeiern und Firmen-Events. Die Mini-Fotostudios mit Selbstauslöser animieren die Gäste zu vergnüglichen Posen.















Seit einigen Jahren gibt es auf Hochzeiten, Familienfeiern und Firmen-Veranstaltungen einen neuen Trend: Fotoboxen. Mit einem Selbstauslöser können die Gäste in diesem Mini-Fotostudio Erinnerungsfotos von sich machen – allein, zu zweit oder in der Gruppe, adrett in die Kamera lächelnd, witzig posierend oder albern grimassierend. Das Ehepaar Tina und Yosi Paylar aus Wolfschlugen zählt zu den ersten, die den Trend aus Amerika hier etabliert haben. Mit ihrer Firma Bäämbox verleihen sie seit rund zehn Jahren Fotoboxen und haben jede Menge lustige Fotosessions erlebt.