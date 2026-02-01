Esslinger Finanzprobleme: An den Bücherei-Plänen scheiden sich im Gemeinderat die Geister

An den Bücherei-Plänen scheiden sich im Gemeinderat die Geister

1 Soll die Stadt das Kögel-Gebäude kaufen? Im Gemeinderat sind die Meinungen geteilt. Die Bürger entscheiden am 8. März. Foto: Roberto Bulgrin

In einer Sondersitzung hat der Esslinger Gemeinderat erstmals über Konsequenzen der Gewerbesteuereinbußen diskutiert. Klar ist, dass gespart werden muss – nur wo?











Die Gewerbesteuereinnahmen im Esslinger Stadtsäckel dürften 2026 um rund 36 Millionen hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben – nun suchen Gemeinderat und Verwaltung Wege, um die Finanzierungslücke zu schließen. In einer Sondersitzung hat OB Matthias Klopfer den Kurs abgesteckt: „Strecken, schieben, streichen“ soll die Stadt im Haushaltsplan. Sicher ist, dass Esslingen einen Nachtragshaushalt mit aktualisierten Zahlen brauchen wird. In der Sondersitzung gaben die Fraktionen Einschätzungen zur Finanzlage. Ein Thema zog sich wie ein roter Faden durch die Debatte – die Meinungen gingen auseinander.