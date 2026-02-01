Esslinger Finanzprobleme: An den Bücherei-Plänen scheiden sich im Gemeinderat die Geister
1
Soll die Stadt das Kögel-Gebäude kaufen? Im Gemeinderat sind die Meinungen geteilt. Die Bürger entscheiden am 8. März. Foto: Roberto Bulgrin

In einer Sondersitzung hat der Esslinger Gemeinderat erstmals über Konsequenzen der Gewerbesteuereinbußen diskutiert. Klar ist, dass gespart werden muss – nur wo?

Die Gewerbesteuereinnahmen im Esslinger Stadtsäckel dürften 2026 um rund 36 Millionen hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben – nun suchen Gemeinderat und Verwaltung Wege, um die Finanzierungslücke zu schließen. In einer Sondersitzung hat OB Matthias Klopfer den Kurs abgesteckt: „Strecken, schieben, streichen“ soll die Stadt im Haushaltsplan. Sicher ist, dass Esslingen einen Nachtragshaushalt mit aktualisierten Zahlen brauchen wird. In der Sondersitzung gaben die Fraktionen Einschätzungen zur Finanzlage. Ein Thema zog sich wie ein roter Faden durch die Debatte – die Meinungen gingen auseinander.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.