Esslinger Finanzen: Die Stadt muss kräftig sparen – was passiert jetzt?
1
Auf den Esslinger Gemeinderat warten herausfordernde Beratungen. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen fehlen 36 Millionen Euro an Gewerbesteuern – ein strikter Sparkurs droht. Was passiert jetzt?

Das neue Jahr hat für Gemeinderat und Verwaltung mit einer Hiobsbotschaft begonnen. Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Esslingen werden in diesem Jahr um etwa 36 Millionen Euro hinter den Erwartungen zurückbleiben. Sicher ist schon jetzt, dass der erst im Dezember verabschiedete Doppelhaushalt 2026/2027 nicht in Stein gemeißelt ist – ein Nachtragshaushalt muss her. Bis der verabschiedet wird, stehen ebenso spannende wie herausfordernde Beratungen ins Haus.

