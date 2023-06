1 Gute Stimmung bei der Waldbühne im Vor-Corona-Jahr 2019. Foto: Roberto Bulgrin

Das Schwörfest in der Innenstadt und das ES-tival auf dem Marktplatz kennen viele, die gerne in Esslingen feiern. Aber auch in den Stadtteilen ist einiges geboten. Dort wird sich mächtig ins Zeug gelegt, um von der charmanten Hocketse bis zum Mini-Musik-Festival etwas auf die Beine zu stellen. Hier ein Überblick über verschiedene Festivitäten in den Stadtteilen zwischen Juni und Oktober.

Juni Am 12. Juni organisieren der CVJM und die evangelische Kirchengemeinde RSKN das traditionelle Bregelfest in der Bregelhütte. Vom 16. bis 18. Juni laden die Floriansjünger der Feuerwehr Berkheim zum Feuerwehrfest. Bei der Sonnwendfeier des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Sulzgries wird am 17. Juni auf der Katharinenlinde ein großes Feuer entzündet, das weithin sichtbar über dem Neckartal leuchtet. Am selben Wochenende, vom 17. bis 19. Juni, feiert der Sängerkranz St. Bernhardt-Wiflingshausen sein Sommerfest. Am 18. Juni öffnen beim Sirnauer Inselfest die vier Vereine auf der Neckarinsel ihre Türen: Beim Ruderverein, im Aquarien- und Terrarienverein Nymphaea, beim Tierschutzverein und beim Motoryachtclub ist ein buntes Programm geboten. Der 18. Juni lässt sich auch beim Wald- und Kinderfest des TV Liebersbronn auf der Sportanlage beim Dulkhäusle genießen, oder beim traditionellen Lammgartenfest des MV Zell/Oberesslingen. Und am 25. Juni wird beim Gemeindefest Hainbachtal der Evangelischen Kirchengemeinde Gemeinschaft ganz groß geschrieben.

Der Juli lockt mit Sommerwein und Partymusik

Juli Am 1. Juli feiern die Kleingärtner Zell ihr gemütliches Gartenfest, am 2. Juli animiert der Gesangverein Aurora am Berkheimer Steinriegelplatz zum „Singen im Grünen“. Am Wochenende 1. und 2. Juli organisiert der Förderverein „Wir vom Berg“, der sich seit über zehn Jahren um Kultur und Gemeinschaft im Stadtteil Hegensberg-Liebersbronn-Kimmichsweiler-Oberhof kümmert, in der Hegensberger Ortsmitte das kunterbunte Bergfest. Wer am Wochenende 1. und 2. Juli lieber auf der anderen Neckarseite feiert, der ist bei der Hocketse des Musikvereins Berkheim auf dem Hartplatz bei der Osterfeldhalle willkommen. Die Berkheimer wissen, wie man feiert, am Wochenende darauf, 8. und 9. Juli, stürzt man sich beim DLRG-Freibadfest in die Fluten. Oder man genießt am 8. Juli bei der E-Secco-Nacht vor der Kulisse der Esslinger Weinberge Cocktails, Wein und Partymusik in der Wein-Sicht hinter der Mettinger Kelter. Am 15. Juli feiert die Weiler Genossenschaft Rüdern ihr Jubiläum mit einem Stadl am Spitalwaldweg, während in Sirnau die SG Eintracht am 15. und 16. Juli bei ihrem Sommerfest beweist, dass sie nicht nur kicken, sondern auch feiern kann.

Am 22. Juli versucht der OB sein Glück beim Fassanstich beim traditionellen Meisenfest der Berkheimer Vereine. Die Gelegenheit, sich die Jungtiere des Kleintierzüchtervereins RSKN aus der Nähe anzuschauen, bietet die Jungtierschau am 22. und 23. Juli in der Zuchtanlage Kelterstraße. Am 23. Juli organisiert der CVJM Hegensberg-Liebersbronn sein Sommerfest am Jungscharhäusle. Und auch in der Woche darauf wird gefeiert: Vom 28. bis 31. Juli setzt der MV Liebersbronn bei seinem Sommerfest auf dem Festplatz Römerstraße auf gemütliches Zusammensein. Am 29. Juli läutet ab 14 Uhr das Nymphaea-Sommernachtsfest auf der Neckarinsel das große Sommer- und Kinderfest ein, das am Tag darauf im Tierpark stattfindet.

Daheimgebliebenen muss es nicht langweilig werden

August Für alle Daheimgebliebenen verspricht die Esslinger Waldbühne, die die TSG Esslingen seit rund 20 Jahren auf dem Zollberg auf die Beine stellt, drei Abende in entspannter Atmosphäre: Am 5. August gastiert die Rock-Cover-Band Squeezed, am 11. August ist Comedy mit Mantel & Koczwara angesagt, und am 12. August spielt dann die Party-Live-Band Dirty Saints aus Deizisau.

September Entspannt geht es zu am 2. und 3. September bei der Hocketse samt Jungtierschau der Berkheimer Kleintierzüchter. Am 10. September veranstaltet der Förderverein Zell am alten Neckar wieder sein großes Oldtimertreffen für Autos und Motorräder, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Die Open-Air-Veranstaltungen auf dem Roten Platz in der Pliensauvorstadt locken auch Gäste aus der Umgebung an. Das diesjährige „Vorspiel“ bestreitet am 2. September Blues-, Soul- und Rocksänger Andreas Kümmert. Beim eigentlichen „Festival“ am 16. September präsentiert erst Florijan van der Holz melancholisch-optimistischen Indie-Pop, bevor Lluvia atmosphärische Popmusik serviert. Ebenfalls am 16. September ist wie in jedem Jahr beim Wäsemlesfest auf dem Platz am Hainbach ganz Oberesslingen auf den Beinen. Und am selben Wochenende, 16. und 17. September, laden die Feuerwehroldtimerfreunde Esslingen zu ihrem Oldtimerfest in den Esslinger Norden. Am 24. September gibt es das Flandernfest auf der Flandernhöhe, bei dem mit Mitmachangeboten gefeiert wird.

Oktober Am 3. Oktober richtet der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Sulzgries im Weingut Bayer in Rüdern sein Herbstfest aus. Am 8. Oktober feiert die Evangelische Kirche in Sulzgries das Erntedankfest. Am 14. Oktober lädt die Freiwillige Feuerwehr Sirnau zu ihrem Herbstfest. Und am 20. Oktober organisiert der Kleintierzüchterverein RSKN im Bürgerhaus eine Herbstunterhaltung.