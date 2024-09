Esslinger Festival „Stadt im Fluss“: Wie das Kulturfestival Freude und eine Haltung vermittelt hat

19 In St. Dionys drängte sich das Publikum, als mehrere Kirchenchöre eine Komposition von Wolfgang Layer zusammen mit der Schützengesellschaft präsentierten.Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Drei Tage lag stand Esslingen im Zeichen der Kultur: Künstlerinnen, Künstler, Vereine und Kulturinstitutionen machten beim Festival „Stadt im Fluss“ gemeinsame Sache mit weiteren Partnern – das Motto lautete „Stadt im Überfluss?“.











So viel Kultur erlebt man auch in einer Stadt wie Esslingen mit ihrem großen kreativen Potenzial nicht alle Tage: Künstlerinnen, Künstler, Vereine, Kulturakteure und weitere Partner verwandelten die Stadt drei Tage lang in eine Bühne. Lokale Akteure sowie Künstler und Ensembles von außerhalb boten mehr als 70 Programmpunkte. Das verbindende Motto „Stadt im Überfluss?“ zog sich von Freitag bis Sonntag als roter Faden durchs Programm, das neben guter Unterhaltung vor allem Haltung zeigen wollte. Nur schade, dass das Wetter die Freude an den Aktivitäten im Freien bisweilen trübte.