Esslingen - Alle drei Jahre wird die Esslinger Innenstadt zur großen Bühne – das Kulturfestival „Stadt im Fluss“ macht’s möglich. Die jüngste Ausgabe stand ganz im Zeichen des Mythos’ um die sagenumwobene Stadt Atlantis. Künstlerinnen und Künstler präsentierten Utopien und Dystopien für die Stadt und die Welt. Und sie zeigten, was die örtliche Kulturszene zu bieten hat. Weil das Konzept und die lokale Bodenhaftung stimmten, und weil auch das Wetter mitspielte, erlebten die Esslinger und ihre Gäste am ersten Oktober-Wochenende drei kreative und wohltuend entspannte Tage. Im Kulturausschuss zog die Kulturverwaltung nun Bilanz. Von den Ratsmitgliedern gab’s viel Zustimmung – allein die „Atlantis“-App, die kreative Erlebnisse auch auf Abstand ermöglichen sollte, funktionierte nicht so reibungslos wie erhofft.