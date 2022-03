1 Argyri Paraschaki-Schauer und Josef Minarsch-Engisch (vorne von rechts) gehen als Sprecher-Duo des Fachrats voran. Foto: Ines Rudel

Menschen aus 145 Ländern leben in Esslingen. Damit ihre Interessen und Belange in der Esslinger Kommunalpolitik zum Tragen kommen, wurde der Fachrat für Migration und Integration gegründet. Dieses unabhängige Gremium hat nun die Weichen für seine Arbeit gestellt.















Menschen aus 145 Ländern leben in Esslingen zusammen. Ihre Lebenssituationen sind so unterschiedlich wie ihre Wünsche und Bedürfnisse. Doch es fehlt ihnen an Möglichkeiten, ihre Interessen gegenüber der Kommunalpolitik zu vertreten, weil Menschen mit Migrationshintergrund im Gemeinderat kaum vertreten sind. Deshalb hat die Stadt vor Jahren einen Fachrat für Migration und Integration (FMI) gegründet, in dem sachkundige Vertreterinnen und Vertreter aus der Migrantenarbeit mit Verwaltung und Gemeinderat zusammenarbeiten. Ende 2019 hat sich das Gremium neu aufgestellt, doch als die Sitzungsarbeit losgehen sollte, hat Corona den Fachrat ausgebremst. Nun möchte der FMI durchstarten.