1 Martin Lesny Foto: privat

Er war Stadtrat der Grünen, hat sich als Kulturpolitiker profiliert und verstand es, Menschen zu begeistern. Viele in Esslingen trauern nun um Martin Lesny.











Es gibt Menschen, deren Leben so facettenreich und voller Geschichten ist, dass man ganze Bücher damit füllen könnte. Offen für Neues, engagiert, freundlich, verlässlich, aufrecht, und wenn es sein musste streitbar – so wird Martin Lesny in Erinnerung bleiben. Die Nachricht vom Tod des früheren Stadtrats der Grünen hat viele tief berührt. Wer das Privileg genoss, ihn auf den letzten Schritten seines Lebens begleiten zu dürfen, hat bis zuletzt einen klugen und humorvollen Menschen erlebt. „Ich habe das Buch meines Lebens vor mir und sehe, wie die einzelnen Blätter davonfliegen, und ich versuche, sie festzuhalten ... aber ich schaffe es nicht mehr“, hat er wenige Tage vor seinem Tod gesagt. Die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Menschen bleibt.