Esslinger Estival 2024: Warum die 13 für das Sommerfest zur Glückszahl wurde

1 Das Estival 2025 wirft seine Schatten voraus: Im nächsten Jahr soll es wohl vom 1. bis 13. August eine Neuauflage geben. Foto: Roberto Bulgrin

Besucherrekord, zufriedene Anbieter und einen friedlichen Festverlauf melden die Organisatoren des zu Ende gegangenen Esslinger Sommerfestes. Diskussionen über hohe Preise lassen sie nicht gelten.











Die 13 ist für viele eine Unglückszahl. Doch Michael Metzler teilt diese pessimistische Einstellung zu dieser Nummer nicht: Denn die 13 Estival-Tage waren für ihn 13 Glückstage. Die Sommersause auf dem Marktplatz, die am Mittwoch zu Ende ging, habe im dritten Veranstaltungsjahr einen Besucherrekord erzielt, freut sich der Geschäftsführer der veranstaltenden Esslinger Markt- und Eventgesellschaft (EME). Die magische 100 000er-Marke sei geknackt worden. Allerdings hätten in den beiden Eventjahren zuvor auch erschwerte Bedingungen geherrscht: 2023 hatte es an neun der 13 Veranstaltungstage geregnet, und 2022 war das Fest noch unter eingeschränkten Corona-Vorzeichen über die Bühne gegangen. Doch in diesem Jahr habe alles wunderbar geklappt.