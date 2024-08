Esslinger Estival 2024: Große Kleinkunst beim Sommerfest

1 Die Esslinger Sommer-Sause rockt die Stadt: Das Estival bietet ein buntes Programm auf dem Marktplatz. Foto: Stadtmarketing Esslingen

Das Estival ist wieder da: Das Sommerfest rund um den Esslinger Marktplatz bietet Kunst und Kulinarik. An zwei Tagen wird die Sommer-Sause durch das Straßenkunstfestival bereichert: Acht Künstlerensembles zeigen ihr Können.











Das Estival wird um ein weiteres Kultur-Festival bereichert: Am Mittwoch, 7., und am Donnerstag, 8. August, gehen im Rahmen des Esslinger Sommerfestes die Straßenkunsttage über die Bühne. An beiden Tagen sind jeweils von 17 bis 22 Uhr Artisten zu sehen, teilt die Esslinger Stadtmarketing als Estival-Veranstalterin mit.