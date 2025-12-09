Esslinger Erlebniscenter: Ein neuer Wohlfühlort mit Wir-Gefühl für das Dick-Center

Ein neuer Wohlfühlort mit Wir-Gefühl für das Dick-Center

1 Die neue Café-Bar trägt die Handschrift von Lara Steimle-Lochmann. Foto: Roberto Bulgrin

Mit der Café-Bar Kollwitz bietet das Esslinger Dick-Center eine neue Attraktion. Die Betreiber wollen ihre Gäste nicht nur bewirten, sondern zur Community werden lassen.











Link kopiert

Das Dick ist um eine Attraktion reicher. Lara Steimle-Lochmann, die die Geschäfte des Freizeit- und Erlebniscenters in der Esslinger Weststadt führt, hat mit dem Kollwitz eine neue Café-Bar eröffnet, die das Portfolio des Centers abrunden soll. Künftig werden dort von Dienstag bis Samstag jeweils schon ab 10 Uhr Bagels, Bowls, Croissants, Kuchen und andere kleine Leckereien zusammen mit Kaffee, Tee und kühlen Getränken serviert. Abends geht es von Donnerstag bis Samstag mit einem Barbetrieb weiter. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem sich die Menschen wohlfühlen“, sagt Lara Steimle-Lochmann, die mit der jüngsten Attraktion auch neues Publikum für Das Dick begeistern will.