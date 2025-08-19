Esslinger Erfindung: Kuriosität der Nachkriegszeit: Nach dem Spülen ab in die Wanne
1
So sah das Freya-Bad aus. Der Spültisch wurde hochgeklappt, darunter befand sich die Badewanne. Foto: Marion Brucker

Die Esslinger Flaschnerei Frey baute in der Nachkriegszeit eine bahnbrechende Erfindung in unzählige Wohnungen ein: das Küchenbad Freya. Es kombinierte Spültisch und Badewanne.

Ulrich Frey erinnert sich noch ganz genau, wie er das letzte Freya-Bad in der Werkstatt der Firma Frey am Roßmarkt 5-7 in Esslingen Anfang der 1980er Jahre zusammengebaut hat. „Damals war ich ein junger Kerl“, sagt der heute 62-Jährige. Er habe am Ende seiner Schulzeit die Schreinerei ausgeräumt und sei dabei auf die Bauteile gestoßen. Sein Ahne Carl Frey hatte die 1876 gegründete Flaschnerei Anfang der 1930er Jahre durch Kauf eines Schreinerbetriebs erweitert. Er legte damit den Grundstein für zwei Handwerke unter einem Dach und für eine bahnbrechende Erfindung: Ein platzsparendes Küchenbad.

