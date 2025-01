Erfahrungen mit neuer Grundsteuer: Esslinger Finanzbürgermeister kritisiert Berechnungsmodell

1 Je nach Grundstücksgröße und Bebauung kann die neue Grundsteuer erhebliche Veränderungen bringen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Haus- und Grundstücksbesitzern flattern neue Grundsteuerbescheide ins Haus. Für viele gibt es ein böses Erwachen. Vor allem für Besitzer kleiner Häuser auf großem Grundstück wird’s teuer.











Quer durch die Republik sorgt die Reform der Grundsteuer für Wirbel. Geahnt hatten es viele – nun wird es zur Gewissheit: Das neue Berechnungsmodell bringt für viele erhebliche Veränderungen. Manche bezahlen künftig deutlich mehr, für andere wird’s günstiger. Allein in Esslingen werden seit dem Wochenanfang rund 40 000 Grundsteuerbescheide verschickt. Dass als Absender die Stadt Esslingen genannt ist, macht Finanzbürgermeister Ingo Rust nicht glücklich: „Die Reform haben nicht wir uns ausgedacht. Das Berechnungsmodell wird uns so vorgegeben – wir können nur den Hebesatz beeinflussen. Und den haben wir so festgelegt, dass sich das Steueraufkommen insgesamt nicht verändert.“ Ein schwacher Trost für diejenigen, die in Zukunft erheblich tiefer in die Tasche greifen müssen.